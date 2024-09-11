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11 сентября, 11:15

Культура

В Москве началась церемония прощания с Александром Масляковым

В Москве началась церемония прощания с Александром Масляковым

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве

Москвичи в память об Александре Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН"

Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков

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В концертном зале "Планета КВН" проходит церемония прощания с Александром Масляковым. Гражданская панихида продлится до 13:00. На здании КВН в Марьиной Роще установили черно-белый портрет телеведущего. После прощания Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Руководитель "Клуба веселых и находчивых" умер 8 сентября на 83-м году жизни от рака легких. Соболезнования выразили многие политики и коллеги по телевидению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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