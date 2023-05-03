Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище. Начнется церемония в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе его дома моды.

Умер кутюрье накануне, ему было 59 лет. В 2016 году у него обнаружили тяжелое заболевание, и с тех пор он лечился. Состояние Юдашкина ухудшилось в конце прошлой недели. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Начал свою карьеру Валентин Юдашкин в 80-х. Первую коллекцию представил в 1991 году в Париже, в ней было 150 моделей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.