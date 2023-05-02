Офисное здание площадью 12 тысяч "квадратов" построят в Басманном районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

Москомархитектура согласовала проект офисного здания в виде трапеции в Басманном районе столицы вблизи путей Рязанского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Здание будет иметь форму плоско-вогнутой линзы и скругленные углы, в том числе по периметру кровли. Плавные линии, по задумке авторов, повторяют форму вагонов, а отделка фасадов панелями из титан-цинка поддерживает идею", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Все фасады, за исключением одного, выполнят с использованием витражного ленточного остекления. Оставшийся фасад будет выходить на железнодорожные пути, он будет полностью состоять из стекла.

Здание расположится по адресу Переведеновский переулок, владение 13, строения 11 и 12, недалеко от станции метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии. Его общая площадь составит около 12 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрена подземная парковка. Первый этаж планируется выделить под зону ожидания с баром.

Ранее сообщалось, что на территории офисного центра на 1-й Магистральной улице в Хорошевском районе Москвы планируется создать многоярусный ландшафтный парк с крупными многолетними растениями. Отмечается, что на участке площадью более 7 тысяч "квадратов" 2,5 тысячи выделят под строительство офисного здания, всю остальную территорию благоустроят.

