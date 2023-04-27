Крупный медцентр с гостиницей возведут на месте недостроя в Марьине в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор получил земельный участок с заброшенным долгостроем в Марьине, там он возведет многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект появится по адресу улица Подольская, владение 22 (ЮВАО). В настоящее время там находится давно заброшенное здание, площадь которого составляет около 10 тысяч "квадратов". Инвестор получил разрешение возвести на его месте крупный медцентр с офисными помещениями, гостиницей, физкультурно-оздоровительным комплексом и технопарком, добавил Бочкарев.

По словам вице-мэра, участок площадью около 1,57 гектара будет фактически возвращен к жизни. В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что инвестором проекта стал ООО "АВА СИТИ". По ее словам, поэтажная площадь здания составит около 50 тысяч "квадратов".

"При этом площадь трехзвездочной гостиницы составит 32,5 тысячи квадратных метров, здесь предусмотрено 800 номеров. Участок предоставлен сроком на 3 года для завершения строительства ОНС", – поделилась Пятова.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты возведут реабилитационно-медицинский центр со спортивным кластером и гостиницей в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Объект появится по адресу 9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1.