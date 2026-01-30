Форма поиска по сайту

30 января, 07:45

Россиянам назвали стоимость билетов по России на 23 февраля и 8 марта

Более 5 млрд рублей поступило в бюджет России от туристического налога в 2025 году

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 января

Туристы потратили 178 миллиардов рублей в Москве за новогодние праздники

В РСТ рассказали, что привлекает туристов в Москве зимой

Гостиницы в центре Москвы были заполнены на 100% в новогодние праздники

Московские гостиницы были заполнены в среднем на 80% в январе 2026 года

Столичные отели показали высокую загрузку в текущем январе

Большинство российских туристов отправятся в Москву и Минск на 23 февраля и 8 Марта

Байкал стал самым популярным местом для зимних путешествий у россиян

По данным туристических сервисов, средняя стоимость билетов по России на 8 марта 2026 года составляет 9,5 тысячи рублей, на 23 февраля чуть меньше – 8,6 тысячи рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается для зарубежных направлений. Средний чек на поездку за границу на 8 марта достигает 26,2 тысячи. На 23 февраля путешествовать дешевле. Билеты в среднем будут стоить 21,6 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор БедуляАнгелина Жукова

