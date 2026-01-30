Россиянам назвали стоимость билетов по России на 23 февраля и 8 марта

По данным туристических сервисов, средняя стоимость билетов по России на 8 марта 2026 года составляет 9,5 тысячи рублей, на 23 февраля чуть меньше – 8,6 тысячи рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается для зарубежных направлений. Средний чек на поездку за границу на 8 марта достигает 26,2 тысячи. На 23 февраля путешествовать дешевле. Билеты в среднем будут стоить 21,6 тысячи рублей.

