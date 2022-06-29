Туристы сообщили, что аэропорт в Сочи не справляется с нагрузкой

В аэропорту Сочи наблюдается столпотворение. Туристы рассказали, что персонал не справляется с таким большим потоком пассажиров. Но людей не пугают очереди и цены. Чтобы побывать на море, россияне готовы терпеть все эти неудобства.

Есть ли еще путевки в Сочи? Можно ли там отдохнуть бюджетно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.