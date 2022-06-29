Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

На этой неделе увеличат количество рейсов из Москвы в Турцию, на побережье Эгейского моря. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Стоимость путевок на неделю начинается от 75–80 тысяч рублей. Например, тур в Аланию стоит 98 тысяч рублей на двоих взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.