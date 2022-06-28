Из Сочи запустят круизы в Турцию

Российские авиакомпании сократили число рейсов на курорты. Турецкие компании не могут обеспечить билетами всех желающих. Поэтому вырос спрос на речные и морские круизы. В Ростуризме анонсировали, что турецкий лайнер Astoria Grande отправится в первый круиз из Сочи в Стамбул 16 июля.

Какие еще альтернативные турпродукты запустят в ближайшее время? Подробнее о вариантах речного и морского туризма и ценах на них – в эфире телеканала Москва 24.