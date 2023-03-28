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28 марта, 22:30

Туризм

Туристы-нарушители получили первые штрафные карточки на Пхукете

Туристы-нарушители получили первые штрафные карточки на Пхукете

Штрафные карточки ввели для туристов на Пхукете

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С начала 2023 года уже более 180 иностранцев привлекли к уголовной ответственности на Пхукете. В связи с этим власти Таиланда ввели ограничения для иностранных туристов в виде штрафных карточек за нарушения законов своей страны.

За первое нарушение местных законов выдается желтая карточка, за повторное – красная, после которой следует депортация из Таиланда.

Скажутся ли новые правила на туристическом потоке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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