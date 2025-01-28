РЖД предложат туристам специальные маршруты по России

Российские железные дороги готовят новые туристические маршруты, которые позволят путешественникам увидеть страну из окна комфортного вагона. Специальные поезда будут останавливаться в городах, чтобы пассажиры могли посетить экскурсии и ознакомиться с местными достопримечательностями.

На туристических составах будут действовать особые правила провоза багажа, а расписание будет отличаться от стандартных рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.