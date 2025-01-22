Эксперты заявили, что россияне будут чаще ездить в Таиланд, Египет, ОАЭ и Китай

Эксперты считают, что в этом году россияне чаще всего будут ездить в Таиланд, Египет, Эмираты и Китай. Кроме того, в списке самых популярных направлений также окажутся Мальдивы, Индонезия и Куба.

Стимулом будет являться 50% скидки на билеты детям до 12 лет, утверждают специалисты. В то же время они рекомендуют туристам, которые планируют путешествия за рубеж, максимально серьезно относиться к организации своих поездок и не забывать оформлять страховку от невыезда.