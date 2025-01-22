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22 января, 23:45

Туризм

Эксперты заявили, что россияне будут чаще ездить в Таиланд, Египет, ОАЭ и Китай

Эксперты заявили, что россияне будут чаще ездить в Таиланд, Египет, ОАЭ и Китай

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Эксперты считают, что в этом году россияне чаще всего будут ездить в Таиланд, Египет, Эмираты и Китай. Кроме того, в списке самых популярных направлений также окажутся Мальдивы, Индонезия и Куба.

Стимулом будет являться 50% скидки на билеты детям до 12 лет, утверждают специалисты. В то же время они рекомендуют туристам, которые планируют путешествия за рубеж, максимально серьезно относиться к организации своих поездок и не забывать оформлять страховку от невыезда.

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