Туроператоры начали продавать туры в Казахстан для шопинга

Россияне присматриваются к турам в Казахстан. Операторы уже начали продавать туда путевки на шопинг. Бренды, ушедшие из России, представлены в Нур-Султане.

Есть ли шанс, что Казахстан станет новой меккой шопинга? И что выгоднее: закупаться там или приобретать параллельно импортированные товары в России?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.