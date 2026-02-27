Форма поиска по сайту

27 февраля, 07:15

Туризм

Российские гостиницы перейдут на новые правила предоставления услуг с 1 марта

Россияне застряли в Таиланде из-за технических проблем авиакомпании

Сотни российских туристов столкнулись с дождями на Бали

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы

Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта до 30 долларов

Спрос на услуги экскурсоводов вырос в 2 раза в Москве

В РСТ рассказали, сколько российских туристов могут находиться в Мексике

Опрос показал, что 84% подростков мечтают о каникулах в Москве

Стоимость визы в Египет увеличится с 1 марта

Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы

Российские гостиницы перейдут на новые правила предоставления услуг с 1 марта. В частности, у туристов появится больше возможностей вернуть деньги при отказе от бронирования номера в отеле.

Как рассказал руководитель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко, если потребитель отказывается от брони заранее, то ему возвращается полная стоимость. Если он отказывается уже в день заезда, то с него взимаются денежные средства за сутки проживания.

Егор БедуляПолина Брабец

