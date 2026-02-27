Российские гостиницы перейдут на новые правила предоставления услуг с 1 марта. В частности, у туристов появится больше возможностей вернуть деньги при отказе от бронирования номера в отеле.

Как рассказал руководитель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко, если потребитель отказывается от брони заранее, то ему возвращается полная стоимость. Если он отказывается уже в день заезда, то с него взимаются денежные средства за сутки проживания.

