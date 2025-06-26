Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в КНДР

В Северной Корее продолжается работа по привлечению иностранных туристов. В городе Вонсан открылась новая туристическая зона. На торжественной церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который перерезал красную ленту, после чего в небо взлетели воздушные шары, крупнейший из которых был украшен флагом страны.

Глава государства также прошелся по песчаному пляжу и осмотрел панораму города с балкона гостиницы. Вечером гостей ждал парад фейерверков. Среди приглашенных были сотрудники российского посольства.

В состав нового комплекса входят отели, рассчитанные на одновременное размещение 20 тысяч человек, бассейны, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, а также торговые и развлекательные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.