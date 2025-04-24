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24 апреля, 10:30

Туризм

Москвичи приостановили бронирование туров в Стамбул после землетрясения

Москвичи приостановили бронирование туров в Стамбул после землетрясения

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После серии землетрясений магнитудой 6,3 в районе Стамбула, в результате которых пострадали более 230 человек, многие москвичи начали пересматривать планы на отпуск в Турции. По словам представителей туротрасли, за последние сутки продажи туров в Стамбул снизились на 10–15%.

Как сообщили в Альянсе туристических агентств России, аннуляции туров пока нет, но потенциальные туристы стали осторожнее. Сейсмологи предупреждают, что напряжение в земной коре сохраняется, и не исключают повторных толчков в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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