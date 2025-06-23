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23 июня, 17:30

Туризм

В РСТ сравнили стоимость отдыха в Москве и на абхазских курортах

В РСТ сравнили стоимость отдыха в Москве и на абхазских курортах

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В Российском союзе туриндустрии прокомментировали высказывания абхазских коллег о туристах из России. Представители отрасли назвали их обидными, однако вместо резких заявлений провели экономическое сравнение: может ли отдых в Москве, которую часто считают дорогим городом, обойтись дешевле, чем поездка на курорты Абхазии.

При расчете учитывался максимально бюджетный формат. По итогам сравнения выяснилось, что при разумном планировании сутки отдыха в Москве обходятся менее чем в 3 тысячи рублей на двоих. В то время как на курортах Абхазии только проживание может стоить около 5 тысяч рублей в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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