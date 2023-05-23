23 мая, 17:37M24.RU
Представители власти рассказали о туризме в России и новых курортах
23 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в регионах России.
О популярных туристических направлениях текущего года и новых морских курортах рассказывали:
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (онлайн);
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
- председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;
- заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель (онлайн);
- министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков;
- министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак (онлайн);
- директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Дмитрий Веригин (онлайн);
- председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.