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23 мая, 17:37

M24.RU

Представители власти рассказали о туризме в России и новых курортах

Представители власти рассказали о туризме в России и новых курортах

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Грузия вошла в десятку популярных направлений у российских туристов

23 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в регионах России.

О популярных туристических направлениях текущего года и новых морских курортах рассказывали:

  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (онлайн);
  • президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
  • председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;
  • заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель (онлайн);
  • министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков;
  • министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак (онлайн);
  • директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Дмитрий Веригин (онлайн);
  • председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.
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