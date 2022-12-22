Новости часа: число вывезенных из Египта россиян составило около 6 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число вывезенных из Египта россиян по итогам 22 декабря составит около шести тысяч человек. Об этом заявил туроператор Tez Tour.

Украинские войска второй раз за день нанесли удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в ТАСС.

Минпросвещения РФ актуализирует карты в учебниках по географии с учетом новых регионов. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов.