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Новости

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Общество

Новости часа: число вывезенных из Египта россиян составило около 6 тыс

Новости часа: число вывезенных из Египта россиян составило около 6 тыс

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Египет

Новости часа: москвичей не обязывают носить маски в транспорте – Дептранс

Москвичам рассказали, как добраться до Тутаева

Компания iFly сообщила об аннулировании рейсов в Египет

Новости часа: в Москве рекомендовали ввести масочный режим в общественных местах

Новости часа: около четырех тысяч российских туристов вернули из Египта

Около 4 тыс российских туристов вернулись из Египта – СМИ

Россияне активно бронируют туры в Египет, несмотря на отмены авиарейсов – туроператоры

Москвичам рассказали, как добраться до Шуи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число вывезенных из Египта россиян по итогам 22 декабря составит около шести тысяч человек. Об этом заявил туроператор Tez Tour.

Украинские войска второй раз за день нанесли удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в ТАСС.

Минпросвещения РФ актуализирует карты в учебниках по географии с учетом новых регионов. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

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