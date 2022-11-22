Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 ноября, 14:45

Туризм

Цены на новогодние туры в Таиланд снизились в 1,5 раза – АТОР

Цены на новогодние туры в Таиланд снизились в 1,5 раза – АТОР

Новости часа: Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

Россиянам рассказали об интересных местах алтайского курорта Белокурихи

Москвичам рассказали, как добраться до курорта Белокуриха

Банк Шри-Ланки начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам

В Турции может исчезнуть формат "все включено"

"Специальный репортаж": прямой пролет

В РЖД назвали самые популярные маршруты для поездок в новогодние праздники

Россиянам рассказали об интересных местах Пятигорска

Специалисты рассказали о туристических направлениях Северного Кавказа

В АТОР заявили, что цены на новогодние туры в Таиланд снизились в полтора раза за прошедший год. Если в 2021 году недельный тур на новогодние каникулы у Pegas Touristik стоил 448 тысяч рублей на двоих в отеле три звезды, то в этом году аналогичный тур у них можно купить от 285 тысяч рублей.

В Ассоциации также уточнили, что новогодний ценник приближается к значениям 2019 года, а спрос на Таиланд растет. В данный момент страна занимает долю до 28% от всего объема бронирований новогодних туров за рубеж.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика