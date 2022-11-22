Цены на новогодние туры в Таиланд снизились в 1,5 раза – АТОР

В АТОР заявили, что цены на новогодние туры в Таиланд снизились в полтора раза за прошедший год. Если в 2021 году недельный тур на новогодние каникулы у Pegas Touristik стоил 448 тысяч рублей на двоих в отеле три звезды, то в этом году аналогичный тур у них можно купить от 285 тысяч рублей.

В Ассоциации также уточнили, что новогодний ценник приближается к значениям 2019 года, а спрос на Таиланд растет. В данный момент страна занимает долю до 28% от всего объема бронирований новогодних туров за рубеж.

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