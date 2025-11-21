Пассажирам круизного лайнера Astoria Grande пообещали вернуть деньги за экскурсии

Круиз, за который россияне заплатили минимум по 260 тысяч рублей, заканчивается досрочно. Судно Astoria Grande не пустили в Стамбул.

По данным туроператоров, пассажирам обещаны полный возврат средств за оплаченные экскурсии в Стамбуле, по 50 евро на каюту, которые зачислили на бортовые счета, – их можно тратить до конца круиза, а также ваучер на скидку 25% на следующий круиз Astoria Grande.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.