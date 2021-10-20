Туроператоры назвали самые популярные направления у россиян на ноябрьские праздники

Египет, Россия и Турция – самые популярные места у туристов для отдыха на ноябрьские праздники. Об этом рассказали туроператоры. Также путешественников интересуют Арабские Эмираты, Мальдивы, Кипр, Абхазия и Армения.

В России популярны Сочи, Минводы, санатории Крыма. Желающих поехать в Калининград и Петербург меньше из-за введенных там антиковидных мер. В Крыму также предупредили, что могут ужесточить антикоронавирусные правила для туристов на ноябрьские праздники. На полуострове вспышка заболеваемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.