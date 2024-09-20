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20 сентября, 13:00

Туризм

Деревенский отдых в избах набирает популярность в России

Деревенский отдых в избах набирает популярность в России

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В российском туризме появилось новое явление – "избинг". Оно подразумевает под собой отдых в традиционных домах, стилизованных под избы XIX века. Такой формат предлагают в разных регионах – можно не только отдохнуть на природе, но и косить сено, колоть дрова и доить коров.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что такой вид отдыха не самый дешевый – стоимость одной ночи может начинаться от 20 тысяч рублей в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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