Россияне начали бронировать новогодние путевки в Турцию. В Ассоциации туроператоров посчитали, что спрос на новогодние туры в Турцию может вырасти до 40%.

Ранее сообщалось, что несколько турецких банков приостановили работу с российской платежной системой "МИР". Проблемы с оплатой возникли и в отелях. Туроператоры посоветовали россиянам брать с собой на отдых в Турцию наличную валюту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.