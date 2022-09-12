В отелях Египта начнут принимать рубли

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С конца сентября российский рубль могут включить в список валют, используемых в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

В компании подчеркнули, что это положительно повлияет на турпоток в страну в начале высокого сезона.

Согласно информации от Центрального банка Египта, предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков. При этом точный механизм работы на данный момент неизвестен.

Египет является наиболее востребованным направлением у россиян на осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет около 46%.

Ранее российские туроператоры организовали продажу туров в страны Европы на осень, несмотря на логистические и иные сложности. По информации АТОР, спросом пользуются сити-туры. Так, туроператор "Русский экспресс" продает путевки в Рим, Милан, Париж, Барселону и Мадрид, доступны туры с лечением в Венгрию и Словению.

В АТОР сообщили, что прямых рейсов между Россией и Европой сейчас нет, популярностью пользуется вариант перелета с пересадкой в Стамбуле (Турция). Также в качестве стыковочных пунктов востребованы Белград (Сербия), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан) и некоторые другие города.

Ранее российские туроператоры призвали увеличить минимум в два раза число прямых рейсов из России в Египет для снижения стоимости путевок в страну. В компании "Русский Экспресс" отметили необходимость увеличения регулярных рейсов в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Александрию. По данным оператора, бывают случаи, когда билетов нет на две недели вперед.

В свою очередь, вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что Египет готов принимать по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта РФ.

