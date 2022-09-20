Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Турция пока не испытывает дефицита российских туристов, несмотря на проблемы с картами "Мир". С каждым днем путевок выкупают все больше, сообщили в Ассоциации туроператоров. В бархатный сезон страна стала лидером среди зарубежным направлений.

Стоимость туров на двоих взрослых в начале октября на семь ночей начинается от 100 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.