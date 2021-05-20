Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в поселении Щаповском

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в поселении Щаповском находится в 25 километрах от МКАД. Доехать можно и на машине, и на общественном транспорте от станции метро "Ольховая".

Дом обойдется в 450 тысяч рублей в месяц. Там 590 квадратных метров. В кирпичном здании 6 спален, тренажерный зал, бассейн, бильярдная, сауна, вся бытовая техника и коммуникации. Участок 20 соток прилагается: это лесная поляна с гостевым домиком на 90 "квадратов". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.