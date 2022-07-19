19 июля, 20:45
Турагентства увеличили число автобусных рейсов к Черному морю. Туристы активно едут на южные курорты, а спрос растет с каждым днем. Однако добраться туда не так просто. Самолеты не летают, а вот билеты на поезд разлетаются моментально. Остается одна дорога – по трассе.
В Москве выясняют обстоятельства аварии с участием полицейской машины. ДТП произошло на Севастопольском проспекте. Служебный автомобиль столкнулся с Mercedes. По предварительным данным, есть пострадавшие. Травмы получили три человека. По словам очевидцев, это два сотрудника полиции и водитель немецкой иномарки.
Компания IKEA, несмотря на свои заявления об уходе, ведет активный набор сотрудников. Об этом стало известно СМИ. По их данным, людям предлагают вакансии на складах и в сам магазин. В том числе и на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании. Также стало известно, что шведская компания продлила договоры аренды с некоторыми торговыми центрами. В начале июля компания объявила об онлайн.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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