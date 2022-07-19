В визовых центрах Москвы продолжают выстраиваться очереди за шенгенской визой

В визовых центрах столицы продолжают выстраиваться очереди за "шенгеном". Записаться на подачу документов нельзя на месяц вперед. Это при том, что прямых рейсов в данный момент нет, а цены на путевки существенно выросли.

Ждут ли россиян в Европе? И как туда попасть? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.