Спрос на путевки в Турцию на майские превысил доковидные показатели

В этом году москвичи стали бронировать путевки заранее. Особенно активно скупают туры на майские праздники в Турцию. Спрос уже превышает даже доковидные времена.

Кроме того, сотрудники одного из турагентств рассказали, если страну закроют, то деньги вернут или перенесут поездку на другие даты.

При этом заболеваемость коронавирусом из-за штамма "Омикрон" по всему миру растет. А в Египте с 22 января на коронавирус будут тестировать всех российских туристов сразу после прилета.

Сколько в этом году стоят путевки на отдых? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.