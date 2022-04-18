Туры по России с кешбэком приобрели почти 2,5 млн человек

Туры по России с кешбэком в этом году приобрели почти 2,5 миллиона человек. Очередной этап программы закончился 15 апреля.

Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, туристы, выбирая куда поедут отдыхать, не ограничивались традиционным югом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.