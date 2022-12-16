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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Великого Устюга

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На грядущие новогодние праздники можно отправиться в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Добраться туда теперь можно на самолете. Билеты уже в продаже.

Первый рейс запланирован на 25 декабря. Из столицы региона – Вологды – лайнеры полетят по вторникам и четвергам, а из Череповца – по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути – один час.

Кроме того, будут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадками в Вологде и Череповце. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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