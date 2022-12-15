Запуск системы единой электронной визы для иностранцев обсудят в 2023 году – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Разработка системы единой электронной визы для граждан других государств подошла к финалу, заявил замглавы министерства иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, российское правительство обсудит ее старт в следующем году.

"Она, в принципе, готова. Все доклады к июню должны быть у правительства, возможно, и раньше это будет обсуждаться", – цитирует Иванова ТАСС.

Ранее генконсул КНР Цзян Сяоян заявил, что требования к документам для граждан РФ для получения визы в Китай вернулись к допандемийным временам.

По его словам, россияне могут претендовать на экипажную, гостевую, рабочую, деловую, семейную и долгосрочную учебную визы.

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