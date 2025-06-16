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16 июня, 13:15

Туризм

Air Arabia приостановила полеты между ОАЭ и Россией до 20 июня

Air Arabia приостановила полеты между ОАЭ и Россией до 20 июня

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Авиакомпания Air Arabia отменила все рейсы между ОАЭ и Россией до 20 июня включительно. Туристы, находящиеся в Дубае и других городах, не могут вернуться домой. Организованные группы путешественников временно остаются в отелях за счет туроператоров, а те, кто оформил поездку самостоятельно, оказались в сложной ситуации.

На фоне эскалации конфликта с Ираном посольство России рекомендовало гражданам срочно покинуть Израиль. Временный маршрут эвакуации возможен через пограничный переход на юге страны – туристы могут круглосуточно перейти на территорию Египта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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