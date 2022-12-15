Москвичам рассказали, как добраться до Ессентуков

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Ессентуки, это Ставропольский край, можно на самолете. Для начала нужно долететь до Минеральных вод за 3,5 часа, а затем около часа проехать на автобусе. Вся поездка обойдется около четырех тысяч рублей.

На поезде получится дольше – от 23 часов, но в два раза дешевле. Если отправиться на машине, то на дорогу нужно заложить 19 часов, за бензин придется заплатить семь тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.