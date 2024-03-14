Специальный чайный сет можно заказать благодаря проекту "Московское чаепитие"

Сто отелей и ресторанов присоединились к проекту "Московское чаепитие". Рестораны-участники предлагают гостям попробовать специальный чайный сет в фирменной посуде.

Выбрать наполнение сета можно по специальному меню, причем каждое из ста заведений-участников может дополнить стандартное меню проекта эксклюзивными позициями от шефа. Заведения, которые участвуют в проекте, можно узнать по особой наклейке на двери либо на сервисе Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.