Названа стоимость отдыха в Индии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Сентябрь в этом году выдался аномально холодным в Москве. Те, кто планирует отпуск, стараются выбраться куда-то, где потеплее. На российских курортах в бархатный сезон места забронированы на 80%, говорят туроператоры. Поэтому многие рассматривают для себя заграницу.

До пандемии было очень популярно направление в Индию, но теперь россиян там существенно меньше. Например, однозвездочная гостиница на Гоа обойдется в 374 тысячи рублей. Четыре звезды стоят почти полмиллиона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.