13 апреля, 23:45Туризм
Путешественника из Подмосковья не пустили в Эквадор
Путешественник из Подмосковья Александр Морозов покоряет Латинскую Америку на автомобиле УАЗ. Сейчас он в кругосветном путешествии, которое начал в 2022 году, и уже увидел больше сотни стран.
Из-за Эквадора ему пришлось поменять маршрут, так как в эту страну его не пустили. Заместитель министра по вопросам миграции Эквадора выдал уведомление о запрете на въезд, объяснив это тем, что Морозов представляет угрозу для национальной безопасности государства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.