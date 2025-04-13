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13 апреля, 23:45

Туризм

Путешественника из Подмосковья не пустили в Эквадор

Путешественника из Подмосковья не пустили в Эквадор

Путешественник из РФ, которому Эквадор отказал во въезде, изменил планы на тур по странам

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Путешественник из Подмосковья Александр Морозов покоряет Латинскую Америку на автомобиле УАЗ. Сейчас он в кругосветном путешествии, которое начал в 2022 году, и уже увидел больше сотни стран.

Из-за Эквадора ему пришлось поменять маршрут, так как в эту страну его не пустили. Заместитель министра по вопросам миграции Эквадора выдал уведомление о запрете на въезд, объяснив это тем, что Морозов представляет угрозу для национальной безопасности государства. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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