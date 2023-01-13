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Туризм

Турецкие курорты планируют отказаться от системы Аll inclusive

Турецкие курорты планируют отказаться от системы Аll inclusive

Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive

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Курорты Турции планируют отказаться от All inclusive и перейти на систему полупансиона, которая чаще встречается в мировой практике. По словам представителей туриндустрии, система "Все включено" является затратной, так как выгоднее кормить туристов индивидуально.

Останется ли турецкое побережье таким же популярным после отмены системы, когда все услуги отелей и гостиниц включены в стоимость путевки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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