Самолет Azur Air приземлился в аэропорту Гоа

Фото: Москва 24

Российский самолет Azur Air, который ранее был вынужден совершить экстренную посадку в штате Гуджарат после сообщения о минировании, благополучно приземлился в аэропорту Гоа. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в Мумбаи.

"Самолет приземлился в Гоа. Все в порядке", – передает ТАСС сообщение консульства.

Ранее сообщалось, что самолет Azur Air совершил срочную посадку после сообщения от неизвестных о минировании авиарейса. Всех пассажиров высадили для проверки самолета.

Позднее стало известно, что власти Индии не нашли никаких подозрительных устройств на борту самолета Azur Air. Уточнялось, что в ходе проверки была досмотрена также и ручная кладь пассажиров.

Посольство РФ поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента с самолетом Azur Air

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