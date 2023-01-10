Индийские власти не нашли подозрительных устройств на борту самолета Москва – Гоа

Фото: URA.RU/TASS/EDUARD KORNIYENKO

Власти Индии не нашли никаких подозрительных устройств на борту самолета Azur Air, который совершил срочную посадку в штате Гуджарат после сообщения о мине. Об этом со ссылкой на представителя аэропорта сообщает РИА Новости.

"Служба национальной безопасности не обнаружила ничего подозрительного. Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа где-то между 10:30 и 11:00", – заявил он.

Уточняется, что в ходе проверки была досмотрена также и ручная кладь пассажиров. Проверка началась еще накануне, 9 января, в 19:20 по московскому времени.

Самолет Azur Air, следовавший из Москвы в Гоа, совершил срочную посадку после сообщения от неизвестных о минировании авиарейса. Всех пассажиров высадили для проверки самолета.

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