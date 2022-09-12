Туры в Египет стали лидерами у российских туристов

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Бархатный сезон начался практически на всех популярных у россиян курортах. В этом году больше всего туров покупают по России. Но есть и те, кто предпочитает доступную заграницу. В топе – Турция и Египет.

В Египте в данный момент температура установилась на отметке 30 градусов. Летом было под 50 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.