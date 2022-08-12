50 тыс россиян с "шенгеном", полученным в Эстонии, не смогут въехать в эту страну

Порядка 50 тысяч россиян с шенгенскими визами, полученными в Эстонии, не смогут въехать в эту страну. О запрете объявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Санкции начнут действовать через неделю. Исключения сделают сотрудникам дипмиссий Эстонии и родственникам граждан республики.

Несколько стран Европы уже ограничили выдачу шенгенских виз россиянам через свои посольства. Это Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Словакия и Чехия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.