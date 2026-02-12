Поток туристов из России в Японию вырос на 170–180%

Поток россиян в Японию увеличился на 170–180%, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Наиболее популярными направлениями являются Токио, Киото и Осака.

На Олимпийском проспекте в Москве открылся визовый центр Японии. Решение связано с увеличением числа заявок на визы от россиян. Документы можно подавать в центр вместо консульства. Для этого необходимо заранее оформить заявку и оплатить сбор в 970 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.