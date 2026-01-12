Наплыв туристов в Москве после праздников начал спадать

Пик новогоднего наплыва туристов в Москве пошел на спад. Прогулки по украшенной столице остаются такими же атмосферными благодаря проекту "Зима в Москве", но очередей и толп у основных достопримечательностей стало заметно меньше.

Как отметила экскурсовод Анастасия Шульгина, в праздники ажиотаж был очень высоким: в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей невозможно было купить билеты, а цирковые представления собирали полные залы.

