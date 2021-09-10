Москвичам рассказали, как добраться до Кисловодска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Дорога из Москвы в Кисловодск займет 2 часа 15 минут на самолете, билет обойдется в 1,6 тысячи рублей. На поезде ехать 19 часов, такая поездка обойдется примерно в 3,3 тысячи рублей.

На машине в пути придется провести 20 часов, а на бензин уйдет не менее 6 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.