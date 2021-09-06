Вакцинированные россияне смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп

Фото: depositphotos/rglinsky

Российские туристы, привитые от коронавируса, с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп, сообщает "Интерфакс".

Туристы должны получить три дозы вакцины. Другой вариант – с даты получения второй дозы препарата не должно пройти 6 месяцев.

Въезд разрешен организованным туристам из стран, входящих в "зеленый", "желтый" и "оранжевый" списки по уровню распространения COVID-19. Россия входит в "оранжевый" список санитарно-эпидемиологической безопасности.

В одной тургруппе может быть от 5 до 30 человек. Для въезда в Израиль нужно предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда.

По прибытии в страну необходимо пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса либо соблюдать карантин. Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.

В начале июня в Израиле упразднили так называемые зеленые паспорта. Их наличие было обязательным при посещении общественных мест. Отменили также все ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений и запрет на проведение массовых мероприятий.

15 июня в стране отменили последнюю карантинную меру – ношение масок в помещении. Исключение было сделано для некоторых отделений больниц и домов престарелых.

