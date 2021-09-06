Вакцинированные россияне смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп

12:32
Фото: depositphotos/rglinsky
Российские туристы, привитые от коронавируса, с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп, сообщает "Интерфакс".
Туристы должны получить три дозы вакцины. Другой вариант – с даты получения второй дозы препарата не должно пройти 6 месяцев.
Въезд разрешен организованным туристам из стран, входящих в "зеленый", "желтый" и "оранжевый" списки по уровню распространения COVID-19. Россия входит в "оранжевый" список санитарно-эпидемиологической безопасности.
В одной тургруппе может быть от 5 до 30 человек. Для въезда в Израиль нужно предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда.
По прибытии в страну необходимо пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса либо соблюдать карантин. Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.
В начале июня в Израиле упразднили так называемые зеленые паспорта. Их наличие было обязательным при посещении общественных мест. Отменили также все ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений и запрет на проведение массовых мероприятий.
15 июня в стране отменили последнюю карантинную меру – ношение масок в помещении. Исключение было сделано для некоторых отделений больниц и домов престарелых.
В Израиле за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: