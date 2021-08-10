Москвичам рассказали, как добраться до Териберки

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Чтобы добраться до Териберки на самолете, сначала нужно долететь до Мурманска. Билеты можно найти дешевле 5 тысяч рублей. Далее до Териберки нужно доехать на такси. В пути примерно 2 часа, и обойдется поездка в 650 рублей.

На поезде до Мурманска ехать больше суток, а по деньгам никакой экономии. И самый дорогой вариант – машина. Почти 7 тысяч рублей на бензин и около суток в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.