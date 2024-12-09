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09 декабря, 19:30

Туризм

Москва победила в двух номинациях национальной туристической премии

Москва победила в двух номинациях национальной туристической премии

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Москва победила в двух номинациях ежегодной национальной туристической премии журнала Russian Traveler. В столице состоялась церемония награждения победителей 9 декабря.

Премию получил Московский зоопарк как лучшее общественное пространство. Также первое место занял фестиваль "Усадьбы Москвы". Среди его конкурентов были популярные фестивали в Нижнем Новгороде, Архангельске, Рязани и других российских городах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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