Москва победила в двух номинациях национальной туристической премии

Москва победила в двух номинациях ежегодной национальной туристической премии журнала Russian Traveler. В столице состоялась церемония награждения победителей 9 декабря.

Премию получил Московский зоопарк как лучшее общественное пространство. Также первое место занял фестиваль "Усадьбы Москвы". Среди его конкурентов были популярные фестивали в Нижнем Новгороде, Архангельске, Рязани и других российских городах.

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