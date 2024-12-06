Турция прокомментировала приостановку раннего бронирования отелей для россиян

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Сообщения о приостановке Турцией раннего бронирования отелей для граждан России не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в РФ.

Дипломаты выступили с этим заявлением на фоне соответствующей новости, которая распространилась в некоторых СМИ.

"Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий", – обратили внимание представители ведомства.

В сентябре СМИ сообщили, что министерство туризма Турции начинает план постепенного отхода от системы "все включено" как основного стандарта отдыха. Страна хочет сделать акцент на развитии гастрономического, медицинского и культурного туризма, указывали журналисты.

Тем не менее в Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что предпосылок к отмене системы "все включено" в отелях Турции нет. По мнению экспертов, популярные сети никогда не откажутся от этого формата.