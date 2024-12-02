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02 декабря, 13:50

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Топкурулу: Турция не может применить "все включено" для туристов из РФ везде

В Турции назвали невозможным применение "все включено" для туристов из РФ везде

Фото: depositphotos/slava296

Применение системы "все включено" для российских туристов в провинциях Турции, где предпочтение отдается культурным достопримечательностям, невозможно. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

"В конце концов главное в туристическом секторе – привлечь в страну больше туристов. В любом случае практика "все включено" возможна только в провинциях, где действует морской и солнечный туризм", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, улучшение отношений между двумя государствами в сферах туризма, торговли, безопасности и политики, а также развитие их до уровня стратегических союзников окажется неизбежной необходимостью для Турции и РФ.

В сентябре СМИ сообщили, что министерство туризма Турции начинает план постепенного отхода от системы all inclusive как основного стандарта отдыха. Страна хочет сделать акцент на развитии гастрономического, медицинского и культурного туризма.

В свою очередь, президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что отмена системы all inclusive вряд ли приведет к оттоку российских туристов. По его словам, от системы "чувствуется усталость", а ситуация вызывает беспокойство.

Вместе с тем, как указали в Ассоциации туроператоров России, предпосылок к отмене системы all inclusive в отелях Турции нет, поскольку популярные сети никогда не откажутся от этого формата.

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